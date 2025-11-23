search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 15:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2025 13:28

Θεσσαλονίκη: 14χρονες βρέθηκαν λιπόθυμες στο δρόμο από κατανάλωση αλκοολ – Νοσηλεύεται η μία

23.11.2025 13:28
alkool

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν δύο 14χρονες στην παραλία της Καλαμαριάς, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, από διερχόμενους πολίτες.

Οι δύο 14χρονες σε κατάσταση μέθης, ήταν πεσμένες στον δρόμο, στη παραλία της Καλαμαριάς. Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε σταθμός του ΕΚΑΒ που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στις δύο ανήλικες από την Γεωργία. Η μία μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ημιλυπόθυμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται προληπτικά. Η φίλη της μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη, και αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της.

Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι οι μαθήτριες είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν με άλλες φίλες τους στη παραλία της Καλαμαριάς. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που πούλησε τα ποτά στις ανήλικες αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία Περί Προστασίας Ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.

Διαβάστε επίσης:

Μαζική συγκέντρωση στον Βόλο κατά του LNG: Νομικές ενέργειες προαναγγέλλει ο Κουρέτας – Διαμαρτυρία για τον χαβαλέ «βλέπει» ο Μπέος (Videos)

Μποτιλιάρισμα: Ο μέσος οδηγός στην Αττική έχασε 111 ώρες στην κίνηση – «Δεκάδες εκατομμύρια χαμένες εργατοώρες κάθε χρόνο»

Κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα και ζημιές σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Κέρκυρα – Φόβοι για νέα καταιγίδα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ursula ek 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

tryfwnos
MEDIA

Τρύφωνος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”»

XRISTIDIS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

skylos_labrador
ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επίθεση σκύλου σε 11χρονο έξω από σχολείο – «Ζητώ την τιμωρία του ιδιοκτήτη» λέει η μητέρα (Video)

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για «πανελλαδική κακοκαιρία» – Νέα επιδείνωση του καιρού από Πέμπτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 15:03
ursula ek 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

tryfwnos
MEDIA

Τρύφωνος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”»

XRISTIDIS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρηστίδης για Τσίπρα: Κανένας δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία

1 / 3