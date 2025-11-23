Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο για να ξεφύγει από την Αστυνομία

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο πόλης, συνελήφθη 33χρονος, διότι δεν σταμάτησε σε σήματα των αστυνομικών, προκειμένου να του πραγματοποιηθεί έλεγχος, ενώ, στη συνέχεια, για να διαφύγει παραβίασε σήμα STOP και κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε πως ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

