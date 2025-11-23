search
23.11.2025
23.11.2025 08:36

Βόλος: Συλλαλητήριο στην παραλία κατά του LNG στον Παγασητικό

lng_volos

Δεύτερο συλλαλητήριο κατά της κατασκευής μονάδας LNG στον Παγασητικό κόλπο διοργανώνεται σήμερα, στις 11.30 το πρωί, στην παραλία του Βόλου.

Η μονάδα εισαγωγής αερίου που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στον Παγασητικό Κόλπο έχει απορριφθεί συνολικά ως σχέδιο από την τοπική κοινωνία και την συντριπτική πλειονότητα των φορέων της περιοχής, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων

Επιστημονικοί φορείς και συλλογικότητες αντιδρούν στο σχέδιο θεωρώντας ότι η εγκατάσταση LNG θα επιβαρύνει το ήδη ευάλωτο οικοσύστημα του Παγασητικού, θα αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και θα πλήξει κρίσιμους πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η αλιεία.

Δεκάδες σύλλογοι, σωματεία, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης Παγασητικού και έχουν δηλώσει συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο.

Με ανακοινώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση, προκειμένου σύσσωμος ο Βόλος να στείλει ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση για την ανάγκη σεβασμού στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες της Μαγνησίας.

Την αντίθεσή τους προς την εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγασητικό έχουν ήδη εκφράσει και διεθνώς αναγνωρισμένες οικολογικές οργανώσεις, όπως το Ελληνικό Γραφείο GREENPEACE και το WWF Ελλάς.

Πηγή: gegonota.news

