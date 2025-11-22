search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 00:44
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.11.2025 23:40

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

22.11.2025 23:40
troxonomos
τροχονόμος/Eurokinissi

Λόγω της διεξαγωγής των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, από ώρα 06.00 έως 13.00 στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

-Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

-Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

-Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

1 / 3