Άρτα: 44χρονος νεκρός έπειτα από πτώση από μπαλκόνι – Αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα

Συναγερμός κινητοποίησε την Πυροσβεστική και την ΕΛΑΣ, έπειτα από πυρκαγιά σε οικία του πρώτου ορόφου στην περιοχή Κιρκιζάτες Άρτας.

Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν δύο αδέλφια 44 και 42 χρονών. Ο 44χρονος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε, όμως φτάνοντας στο νοσοκομείο της Άρτας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα τραύματα από την πτώση ήταν βαρύτατα και του κόστισαν την ζωή.

Η 42χρονη όταν είδε τον αδελφό της να πέφτει στο κενό θέλησε και η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού εντός του οποίου παρέμεινε. Προφανώς στην συνέχεια λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και εξήλθε στο μπαλκόνι όπου εκεί εντοπίστηκε λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο όπου παραμένει για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

