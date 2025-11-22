Ρόδος: Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε μίνι μάρκετ

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, υπόθεση ληστείας που διαπράχτηκε βραδινές ώρες της 19 Νοεμβρίου 2025 σε επιχείρηση της Ρόδου. Δράστης είναι ένας 23χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη ληστείας και οπλοχρησία.

Όπως εξακριβώθηκε, έπειτα από επισταμένη αστυνομική έρευνα, ο 23χρονος πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 2025 έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μετέβη σε επιχείρηση «mini market» και με την απειλή μαχαιριού εξανάγκασε υπάλληλο να του παραδώσει χρήματα από το ταμείο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ο δράστης εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, προσήχθη και εξεταζόμενος παραδέχτηκε την πράξη του. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

