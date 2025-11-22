search
22.11.2025 19:33

Hellenic Train: Νέα βλάβη σε όχημά της – Μεγάλες καθυστερήσεις για 300 επιβάτες

22.11.2025 19:33
proastiakos new

Νέα βλάβη σε τρένο που προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όπως ενημερώνει η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επρόκειτο για την αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο και ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στο Ασπρόπυργο λόγω τεχνικού προβλήματος.

Εφεδρικός συρμός έφτασε στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με την καθυστέρηση 83 λεπτών.

«Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του δρομολογίου», επισημαίνει η Hellenic Train που προειδοποιεί για σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού.

«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», σημειώνεται επιπλέον στην ανακοίνωση.

