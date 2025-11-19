Κουρέτας κατά… LNG: Θα γίνει πόλεμος, δεν είναι ο Παγασητικος για τέτοιες εγκαταστασεις

Την πλήρη αντιθεσή του – και μάλιστα με… πολεμικούς τόνους – στο ενδεχόμενο εγκατάστασης μονάδας LNG στον Παγασητικό εκφράζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημητρης Κουρέτας.

Με αφορμη σχετικο δημοσίευμα, ο Δ. Κουρέτας έκανε ανάρτηση στο Facebook, στην οποία εξέφρασε την κάθετη διαφοροποίησή του με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γράφοντας ότι «το θέμα της εγκατάστασης μονάδας LNG στον Παγασητικό το έχουμε αναλύσει στο περιφερειακό συμβούλιο. Ο Παγασητικός δεν είναι θάλασσα για να γίνει τέτοια μονάδα. Θα γίνει καταστροφή του Παγασητικού και το έχουμε εξηγήσει. Αν η κυβέρνηση προχωρήσει θα γίνει πόλεμος και δεν κάνω αστεία ή λαϊκισμό».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «δεν απέκλεισε αλλά και δεν επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, σε συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ της Μαγνησίας, την υλοποίηση ή όχι της κατασκευής πλατφόρμας LNG στη Μαγνησία. Οι τρεις βουλευτές της ΝΔ, Χρήστος Τριαντόπουλος, Ζέττα Μακρή και Χρήστος Μπουκώρος, δήλωσαν στην συνάντηση πως για τους ίδιους και για όλη την Μαγνησία, ο Παγασητικός είναι “κόκκινη γραμμή”, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ο υφυπουργός κράτησε όλα τα κυβερνητικά χαρτιά κλειστά. Απάντησε πως η περιβαλλοντική μελέτη της επένδυσης δεν έχει τύχει ακόμη θετικής γνωμοδότησης από τις υπηρεσίες του υπουργείου και αυτό λέει πολλά , αλλά διαφάνηκε καθαρά πως η Κυβέρνηση έχει επιλέξει απλά τον ρόλο της αδειοδοτικής αρχής».

Άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι με έγγραφό του προς την εταιρεία Mediterranean Gas, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος έχει εκφράσει από τις 25 Νοεμβρίου του 2020 τη σύμφωνη γνώμη του για την εγκατάσταση σταθμού LNG στον Παγασητικό, λέγοντας ότι η υλοποίηση ενιαίας μονάδας εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου με ταυτόχρονη αεριοποίηση στον κεντρικό λιμένα Βόλου θα μπορούσε να είναι έργο που θα προσδώσει όφελος στην πόλη και θεωρώντας ότι πρόκειται για έργο υψηλής αποδοτικότητας, τεχνογνωσίας, υψηλού κύρους και περιβαλλοντικής ευθύνης, το οποίο τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας , παρά το γεγονός ότι χωροθετείται σε απόσταση αναπνοής από τον οικιστικό ιστό και παρά τις αντιδράσεις τις αντιδράσεις των πολιτών που μιλούν για μια «βόμβα» δίπλα στα σπίτια τους.

