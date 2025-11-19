search
Λάρισα: 21χρονος μήνυσε τον 50χρονο σύντροφό του – Τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει βίντεο από προσωπικές τους στιγμές

Μήνυση σε βάρος του 50χρονου συντρόφου του για απειλή κατέθεσε ένας 21χρονος στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 21χρονου, ο σύντροφός του τον απείλησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας πως θα του προξενήσει κακό και πως θα δημοσιοποιήσει «προσωπικό βιντεοσκοπημένο υλικό» από στιγμές της σχέσης τους, σε περίπτωση που δεν υπάκουε στις απαιτήσεις του.

Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι δύο άνδρες θεωρούνται σύντροφοι και το περιστατικό εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις.

Οι αρχές έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία ενώ η έρευνα συνεχίζεται ώστε να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες και η σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

