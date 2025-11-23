search
Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

23.11.2025 00:06
bia anilikwn

Συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα, στην οδό Πεύκων στο Ν. Ηράκλειο. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ ένας από τους ανήλικους είχε στην κατοχή του και πτυσσόμενο μαχαίρι.

Ομάδα μαθητών από το ίδιο σχολείο, ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή και συνεπλάκησαν.

Αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε για συμπλοκή ανηλίκων με ξυλοδαρμό. Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ όταν έφτασαν στο σημείο δεν βρήκαν, τους μαθητές οι οποίοι είχαν διαφύγει προς διάφορες κατευθύνσεις.

Αξιοποιώντας οπτικό υλικό, αναγνώρισαν κάποια από τα ανήλικα που συμμετείχαν στο επεισόδιο καθώς είχαν απασχολήσει και άλλες φορές, και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν στη συμβολή των οδών Πεύκων και Ρόδων, τρεις 16χρονους, δύο Έλληνες και έναν αλλοδαπό.

Στην τσάντα ενός 16χρονου( Έλληνα) βρήκαν ένα μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών, ενώ οι άλλοι δύο ομολόγησαν πως συμμετείχαν στο επεισόδιο. Οι τρεις μαθητές συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ηρακλείου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη δικογραφία κατηγορούμενοι είναι άλλοι δύο ανήλικοι που επίσης συμμετείχαν στο επεισόδιο.

