Έρευνα σοκ της Metron Analysis: 1 στους 4 έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι – Αυξάνονται τα ποσοστά στις νεότερες γενιές

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα έρευνας της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής» που αποτυπώνει την κατάσταση με την οπλοκατοχή στην Ελλάδα.

Ενώ το 78% των ελλήνων δηλώνει πως είναι κατά της κατοχής όπλων, 1 στους 4 πολίτες (13%) απαντά πως το όπλο στο σπίτι είναι απαραίτητο για την αυτοπροστασία, ενώ περίπου 1 στους 10 θεωρεί ότι «εξαρτάται από την περίπτωση».

Υπέρ της οπλοκατοχής οι νεότερες γενιές

Η έρευνα της Metron Analysis καταγράφει διαφοροποιήσεις μεταξύ του πληθυσμού. Οι άνδρες τάσσονται πιο συχνά υπέρ της οπλοκατοχής (19% έναντι 6% των γυναικών), ενώ μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά υπέρ της οπλοκατοχής στις νεότερες γενιές (Gen Z 28%).

Η αποδοχή της οπλοκατοχής έχει επίσης πολιτικό πρόσημο. Στους δεξιούς ανέρχεται στο 29% και στο 24% σε όσους εκφράζουν θετική γνώμη για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, στην ατζέντα του οποίου η οπλοκατοχή κατέχει εξέχουσα θέση.

Αδήλωτα περισσότερα από 1 εκατομμύρια όπλα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία του «Βήματος της Κυριακής», περισσότερα από 1 εκατομμύριο όπλα κυκλοφορούν παράνομα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1.920.000 όπλα, εκ των οποίων 1.010.000 είναι αδήλωτα και παράνομα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis, το 26% συμφωνεί ότι το όπλο μπορεί να προστατεύσει την οικογένεια, ενώ 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή αυξάνει τους φόνους και τη βία.

Τα όπλα κυκλοφορούν και στο darkweb, με τιμές από 180 έως 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι περιοχές με υψηλή συχνότητα παραβάσεων είναι η Αθήνα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη.

