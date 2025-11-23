Μαζική συγκέντρωση στον Βόλο κατά του LNG: Νομικές ενέργειες προαναγγέλλει ο Κουρέτας – Διαμαρτυρία για τον χαβαλέ «βλέπει» ο Μπέος (Videos)

Συλλαλητήριο κατά του LNG στον Παγασητικό πραγματοποίησαν ώρα πολίτες του Βόλου, ζητώντας να ακουστεί η φωνή τους.

Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά του επενδυτή, την ώρα που ο δήμαρχος της πόλης, Αχιλλέας Μπέος, με το γνωστό του ύφος, έκανε λόγο για συλλαλητήριο «των γνωστών-αγνώστων που διαμαρτύρονται χωρίς να ξέρουν το γιατί».

Το συλλαλητήριο πραγματοποιείται έξω από το πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, ιδιοκτησίας Δράγνη, που είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που θέλει να εγκαταστήσει LNG στον Παγασητικό.

Η μονάδα εισαγωγής αερίου που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στον Παγασητικό Κόλπο έχει απορριφθεί συνολικά ως σχέδιο από την τοπική κοινωνία και την συντριπτική πλειονότητα των φορέων της περιοχής, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων.

Επιστημονικοί φορείς και συλλογικότητες αντιδρούν στο σχέδιο θεωρώντας ότι η εγκατάσταση LNG θα επιβαρύνει το ήδη ευάλωτο οικοσύστημα του Παγασητικού, θα αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και θα πλήξει κρίσιμους πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η αλιεία.

Δεκάδες σύλλογοι, σωματεία, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Προστασίας και Ανάδειξης Παγασητικού και έχουν δηλώσει συμμετοχή στο σημερινό συλλαλητήριο.

Με ανακοινώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση, προκειμένου σύσσωμος ο Βόλος να στείλει ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση για την ανάγκη σεβασμού στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες της Μαγνησίας.

Την αντίθεσή τους προς την εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγασητικό έχουν ήδη εκφράσει και διεθνώς αναγνωρισμένες οικολογικές οργανώσεις, όπως το Ελληνικό Γραφείο GREENPEACE και το WWF Ελλάς.

Κουρέτας: Η Περιφέρεια θα αναλάβει όλες τις νομικές ενέργειες εναντίον του επενδυτή του LNG

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας δήλωσε πως η εγκατάσταση LNG στον Παγασητικό είναι παράνομη και η Περιφέρεια θα αναλάβει όλες τις νομικές ενέργειες εναντίον του επενδυτή που θα προχωρήσει το LNG.

Παπαπέτρος: Αδιαφορούμε για τα σχέδια του κάθε επιχειρηματία που θέλει να πλουτίσει από το LNG

O επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Βόλου κ. Νίκος Παπαπέτρος δήλωσε σήμερα, από το συλλαλητήριο κατά του LNG, πως οι πολίτες είναι εκείνοι που θα αποτρέψουν την εγκατάσταση LNG στον Παγασητικό και τόνισε πως για τον πλούτο του κάθε επιχειρηματία δεν θα καταστραφεί η πόλη.

«Εδώ και τέσσερα χρόνια σύσσωμη η κοινωνία της Μαγνησίας αντιδρά και αντιστέκεται σθεναρά στα σχέδια της εταιρείας Mediterrenean Gas περί εγκατάστασης πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εντός του Παγασητικού Κόλπου, της πλέον περίκλειστης και αβαθούς ελληνικής θάλασσας και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένες περιοχές», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας.

»Εδώ και τέσσερα χρόνια η Κυβέρνηση διά των εκάστοτε αρμόδιων Υπουργών της εμπαίζει χωρίς καμία αιδώ τους πολίτες της Μαγνησίας αποφεύγοντας να βάλει τέλος στα σχέδια της Mediterrenean Gas περί εγκατάστασης σταθμού υψηλής επικινδυνότητας (σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III), κωφεύοντας προκλητικά στις έντονες αντιδράσεις των πολιτών και τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις του συνόλου των επιστημονικών φορέων της Μαγνησίας σχετικά με τις καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες ενός τέτοιου σταθμού για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, την απόλυτη ασυμβατότητα του με το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της και το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξής της και ασφαλώς με τους ασύμμετρους κινδύνους για τη ζωή, υγεία και ασφάλεια των πολιτών της.

Γι’ αυτό και οι πολίτες της Μαγνησίας, σε συλλαλητήριο που οργανώνουν σήμερα, 23.11.2025 στην παραλία του Βόλου, φωνάζουν τόσο δυνατά “ΟΧΙ LNG στον Παγασητικό”, που κανείς δεν θα μπορεί πια να τους αγνοήσει», καταλήγει το Κίνημα Δημοκρατίας και δεσμεύεται πως θα είναι «πάντα ενεργό, πάντα παρόν, πάντα δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα τους μέχρι της τελική τους νίκη».

Μπέος: Αποτυχία για τον χαβαλέ

Στον αντίποδα, Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε στο συλλαλητήριο για να δηλώσει πως είναι μια αποτυχία για τον χαβαλέ, κάνοντας λόγο για 100-150 άτομα.

Αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις και τη διαφωνία των οικολογικών οργανώσεων, ο δήμαρχος Βόλου έκανε λόγο για ένα συλλαλητήριο των γνωστών-αγνώστων που διαμαρτύρονται χωρίς να ξέρουν το γιατί.

«Πρέπει να δούμε εάν είναι πρόβλημα το LNG».

Διαδήλωση τους δρόμους του Βόλου

Μετά το τέλος του συλλαλητηρίου, εκατοντάδες πολίτες διαδήλωσαν στους δρόμους του Βόλου. Επικεφαλής της πορείας ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και όλα τα μέλη της περιφερειακής αρχής.

