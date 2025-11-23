Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Σήμερα οι αποφάσεις για τις επόμενες κινητοποιήσεις

Σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τους αγρότες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αποφασίζουν για τη δημιουργία μπλόκου στην Εθνική Οδό τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησε από προχθές η καταβολή των οφειλών προς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, θα συγκεντρωθούν αγρότες και εκπρόσωποί τους από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να οριστικοποιήσουν την ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ στους δρόμους ή όποιων άλλων κινητοποιήσεων σκοπεύουν να κάνουν.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι το 1ο τριήμερο του Δεκεμβρίου ενώ δεν αποκλείεται και η ερχόμενη Κυριακή 30 του Νοέμβρη.

Οι αγρότες από τις άλλες περιοχές θα μεταφέρουν στην σύσκεψη τον σχεδιασμό τους για τη μορφή των κινητοποιήσεων τους, που μπορεί να είναι με τα τρακτέρ στους δρόμους ή ακόμη και στα λιμάνια ή και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Στο πλευρό των αγροτών θα βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 417.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία.

Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, παρότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων. Προχθές 82.000 περίπου αγρότες έλαβαν το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ.

Εκείνοι επιμένουν ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές.

