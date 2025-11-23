Η Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, σε συνεργασία με το Institute of European Democrats (IED) και τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος», διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο Θέατρο Πειραιώς 131 (Αθήνα) μια μεγάλη δημόσια εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, μέσα από την οπτική της κοινωνίας, των ίδιων των θυμάτων και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι δομημένο σε τρεις θεματικές ενότητες:

1. Έμφυλη Βία στην Ευρώπη: Δεδομένα, Πολιτικές & Νομοθετικές Προτάσεις

Συμμετέχουν:

Enrico Borghi – Πρόεδρος IED, Μέλος της Ιταλικής Γερουσίας & πρώην Βουλευτής

Sen. Daniela Sbrollini – Μέλος της Ιταλικής Γερουσίας, Italia Viva / Renew Europe

Δρ. Κέλλυ Ιωάννου – Πρόεδρος «Γίνε Άνθρωπος», Καθηγήτρια Εγκληματολογίας & Trauma Coach

Λυδία Βενέρη – Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου Κινήματος Δημοκρατίας & Νομικός

Συντονίζει η Δώρα Χρυσικού, ηθοποιός – ψυχολόγος.

2. Συνδυασμένη Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη & Φυσική Έμφυλη Βία: Προκλήσεις, Νομικό Πλαίσιο & Προστασία Θυμάτων

Ομιλήτριες:

Έλενα Κρεμλίδου – Survivor, θύμα μη συναινετικής διαρροής εικόνων (Revenge Porn)

Έλενα Μπομπού – Θύμα φυσικής κακοποίησης και μη συναινετικής διαρροής βίντεο (Revenge Porn)

Συντονίζει η δημοσιογράφος και νομικός Έλενα Παπαδοπούλου.

3. Οι Οικογένειες των Θυμάτων: Ανθρώπινες Ιστορίες & Κοινωνική Ευθύνη

Ομιλητές:

Αλεξάνδρα Μάκου – Μητέρα Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου

Κατερίνα Κώστη – Μητέρα Δώρας (Ντόρας) Ζαχαριά

Ελένη Κρεμαστιώτη – Μητέρα Ερατούς Μανωλακέλλη

Γιάννης & Κούλα Τοπαλούδη – Γονείς Ελένης Τοπαλούδη (online)

Συντονίζει η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη.

Η εκδήλωση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες δημόσιου διαλόγου στην Ελλάδα για την έμφυλη βία, συνδέοντας πραγματικές ιστορίες, επιστημονικά δεδομένα, θεσμικές παρεμβάσεις και την ανάγκη για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική που θα προστατεύει αποτελεσματικά τα θύματα.

