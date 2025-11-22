Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφο – Πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή στη Λάρισα για τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων την Κυριακή 23 Νοέμβρη στις 12 μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου Θεσσαλικού μπλόκου στη Ε.Ο. στη Λάρισα τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να υπόκεινται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ζητούν στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

