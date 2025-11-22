Θεσσαλονίκη: 22χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρή τροφική δηλητηρίαση από σούσι – Τι είναι το παράσιτο «ανισάκις» από το οποίο μολύνθηκε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι έπαθε ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη.
O 22χρονος, ο οποίος -όπως είπε- έτρωγε τακτικά σούσι, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Εκεί χειρουργήθηκε, αφού η αρχική εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι επρόκειτο για νεοπλασία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», που εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και φαγητά που δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.
Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και, αυτή τη στιγμή, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.
Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο «ανισάκις» που καταγράφεται στην Ελλάδα.
Το Anisakis (ανισάκις) είναι ένα εντερικό παράσιτο – συγκεκριμένα ένας νηματώδης σκώληκας – που μπορεί να μολύνει τον άνθρωπο όταν καταναλώνει ωμό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο ψάρι ή θαλασσινά τα οποία περιέχουν τις προνύμφες του.
Το Anisakis είναι ένα σκουλήκι που ζει φυσιολογικά στο στομάχι θαλάσσιων θηλαστικών (δελφίνια, φάλαινες).
Στα ψάρια και στα καλαμάρια βρίσκεται σε μορφή προνύμφης.
Στον άνθρωπο δεν ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα.
Με κατανάλωση:
Η λοίμωξη ονομάζεται ανισακίαση (anisakiasis) και μπορεί να προκαλέσει:
Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται λίγες ώρες μετά την κατανάλωση μολυσμένου ψαριού.
