Κακοκαιρία: Επικίνδυνα καταστροφική σε Άρτα και Ηλεία – Χείμαρροι «καταπίνουν» χωριά, εγκλωβισμένοι δεκάδες κάτοικοι (Video)

Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα όπου για 4η ημέρα συνεχίζονται οι βροχές. Προβλήματα σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι “κατέβασαν” φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Εγκλωβισμένοι 20 κάτοικοι στους Μελισσουργούς Άρτας – Χείμαρρος περνάει μέσα από το χωριό

Τεράστια είναι τα προβλήματα στην Άρτα και κυρίως στο χωριό Μελισσουργοί όπου οι 20 περίπου μόνιμοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό.

Χείμαρροι πέφτουν από το βουνό και οι δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να μετακινηθούν.

Χθες η Ηπειρος έζησε την χειρότερη ημέρα από το τριήμερο κακοκαιρίας, με ακραίους όγκους νερού, κυρίως στην Άρτα.

Το «112» ήχησε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα, ενώ παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Καμπανάκι Μαρουσάκη για νέες επικίνδυνες βροχές: «Και οι επόμενες μέρες πολύ δύσκολες για τη δυτική Ελλάδα»

Νέες επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών «βλέπει» ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για «νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας» που θα προσεγγίσει τις επόμενες ώρες τη χώρα «δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί».

Επισημαίνει, επιπλέον, πως «από το βράδυ του Σαββάτου (22/11) αναμένονται ακόμη και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα αυτά του καιρού μάλιστα, αναμένεται να φέρουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία».

Τεράστιες καταστροφές σε Ήπειρο, Κέρκυρα, βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε περισσότερες από 300 κλήσεις για απεγκλωβισμούς και απάντληση υδάτων, ενώ …φωτιά πήρε και το 112 που έστειλε μπαράζ μηνυμάτων.

Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται στα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, σύμφωνα με τα οποία από τις 9 το βράδυ έπεσαν ποσότητες βροχής που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν τη βροχή ενός μήνα!

Ρεκόρ σημειώθηκε στη Λεπιάνα Άρτας με 287,2 χιλιοστά, στο Τέροβο Ιωαννίνων με 185,4 χιλ., στα Πέστα Ιωαννίνων με 169,2 χιλ., στο Επισκοπικό με 144 χιλ., στην Πρέβεζα με 103,8 χιλ., στο Κομπότι Άρτας και την Αγία Κυριακή Ιωαννίνων με 94,4 χιλ., στη Δερβίζιανα με 138,6 χιλ. και στην Ανατολή με 83 χιλ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 – 280 χιλιοστά βροχής στα Λεπιανά Άρτας. Διαβάστε: https://t.co/pzxNUW0x5L pic.twitter.com/dDCkTeKCAG — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) November 21, 2025

Σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο, η Ήπειρος έχει δεχτεί τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα νερού, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ρεκόρ για τον πιο βροχερό Νοέμβριο των τελευταίων 25 ετών.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Κέρκυρα ζητά ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά. Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα», είπε κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή.

Στην Κέρκυρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησαν στη σταδιακή αποκατάσταση ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες.

Στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας το σκηνικό περιλαμβάνει καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένους οικισμούς, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού και νερού.

Σήμερα, Σάββατο, θα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας, προκειμένου να κάνουν περιοδεία στις πληγείσες περιοχές και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να συντονιστούν καλύτερα με τους τοπικούς φορείς.

