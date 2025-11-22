Πατήσια: 8χρονος εντοπίστηκε να περπατά μόνος του τη νύχτα – Αναζητούνται οι γονείς του

Συναγερμός σήμανε, το βράδυ της Πέμπτης (20/11/2025), στα Πατήσια, όταν 8χρονο παιδί εντοπίστηκε να περπατά μόνο του στην περιοχή.

Οι Αρχές αναζητούν τους γονείς του, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει εκδώσει δελτίο ενημέρωσης για όσους διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το παιδί βρέθηκε από πολίτες κατά τις βραδινές ώρες, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία. Το παιδί έχει καστανά μάτια και μαλλιά, ύψος περίπου 1,20 μ. και κανονικό βάρος. Δεν είναι προς το παρόν γνωστό τι φορούσε τη στιγμή που εντοπίστηκε.

Όσοι έχουν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Η δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών κρίθηκε απαραίτητη για τη διακρίβωση της ταυτότητας του παιδιού, τον εντοπισμό των γονέων ή άλλων συγγενών και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

