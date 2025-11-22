Καμπανάκι Μαρουσάκη για νέες επικίνδυνες βροχές: «Και οι επόμενες μέρες πολύ δύσκολες για τη δυτική Ελλάδα» – Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τα φαινόμενα

Νέες επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών «βλέπει» ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για «νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας» που θα προσεγγίσει τις επόμενες ώρες τη χώρα «δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί».

Επισημαίνει, επιπλέον, πως «από το βράδυ του Σαββάτου (22/11) αναμένονται ακόμη και πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα αυτά του καιρού μάλιστα, αναμένεται να φέρουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία».

«Και οι επόμενες αρκετές ημέρες πολύ δύσκολες για τη δυτική Ελλάδα»

Το πρωί του Σαββάτου, ο μετεωρολόγος του OPEN επισήμανε πως οι βροχές στα δυτικά θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, για τουλάχιστον έξι μέρες.

Μάλιστα έκανε λόγο για ανατροφοδοτούμενη βροχή.

Τσατραφύλλιας: Το φαινόμενο Οrographic lifting

Τον λόγο που η κακοκαιρία έπληξε με τόσο σφοδρότητα μόνο τη βορειοδυτική Ελλάδα εξήγησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος περιέγραψε τρεις κλιματικούς μηχανισμούς που όταν συνδυάζονται προκαλούν το λεγόμενο «rain trains», δηλαδή βροχοφόρα νέφη που περνούν ξανά και ξανά από τα ίδια σημεία.

Όπως σημείωσε, όταν φυσάει νότιος νοτιοδυτικός άνεμος έρχεται στα ηπειρωτικά από το Ιόνιο ζεστή υγρή αέρια μάζα, που σημαίνει μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Αυτή η μάζα βρίσκει το «τείχος» της Πίνδου οπότε αναγκάζεται να ανέβει (orographic lifting). Επειδή ανεβαίνει ψύχεται γρήγορα, φτάνει στον κορεσμό γρήγορα και η υγρασία συμπυκνώνεται φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις στις δυτικές προσήνεμες περιοχές (στην πλευρά της Πίνδου όπου φυσάνε οι υγροί νότιοι άνεμοι). Η υγρασία είναι σχεδόν «απεριόριστη» από το Ιόνιο και όταν συνδυαστεί βαρομετρικό χαμηλό στα ανοιχτά, η τροφοδοσία της είναι συνεχής και έτσι δημιουργούνται τα «rain trains», δηλαδή διαδοχικές νεφοσειρές πάνω από τις ίδιες περιοχές.

Προειδοποιήσεις για σήμερα Σάββατο

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά την νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

