search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 13:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.11.2025 11:17

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πήδηξαν από μπαλκόνι 6 μέτρων για να διαφύγουν και τραυματίστηκαν σοβαρά

22.11.2025 11:17
astinomia-new

Με κατάγματα στο νοσοκομείο αντί για λεία κατέληξαν το βράδυ της Παρασκευής δύο επίδοξοι διαρρήκτες στον Δρυμό, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο άνδρες, μαζί με ακόμη έναν συνεργό που περίμενε σε όχημα και αναζητείται, μπήκαν σε κατοικία της περιοχής προκειμένου να κλέψουν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν.

Για καλή τους τύχη όμως οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη και λόγω του αιφνιδιασμού τους πήδηξαν από το μπαλκόνι της οικίας ύψους περίπου έξι μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές της τοπικής οργάνωσης για να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Διαβάστε επίσης:

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του 86χρονου κυνηγού στις Σέρρες

Νέος ΚΟΚ: Πιάνουν …δουλειά οι κάμερες AI σε 600 λεωφορεία που θα «κόβουν» κλήσεις – Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Τροχαίο στο Παγκράτι: Αγώνας δρόμου για να βρεθεί δομής φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Παπανώτα: «Δεν θα κάτσω να τον πείσω να με συμπαθήσει με το ζόρι»

xristidou_liagkas
MEDIA

Η απάντηση της Χρηστίδου στον Λιάγκα: «Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συνελήφθησαν 16χρονος και 17χρονος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Το σχέδιο ή θα του αρέσει ή θα συνεχίσει να πολεμά»: Κλιμακώνει την πίεση στον Ζελένσκι o Τραμπ – Συνεδριάζουν εκτάκτως οι ηγέτες της ΕΕ

gallia vouli 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρωτοφανές αποτέλεσμα σε ψηφοφορία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Απορρίφθηκε σχεδόν ομόφωνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 13:29
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Παπανώτα: «Δεν θα κάτσω να τον πείσω να με συμπαθήσει με το ζόρι»

xristidou_liagkas
MEDIA

Η απάντηση της Χρηστίδου στον Λιάγκα: «Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Συνελήφθησαν 16χρονος και 17χρονος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

1 / 3