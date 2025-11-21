Καρέ καρέ η «γέφυρα» που στήθηκε για να σωθεί η 13χρονη στον Πειραιά: Η απάντηση του υπουργείου Παιδείας στις καταγγελίες για υποστελέχωση

Αγωνιώδεις προσπάθειες κατέβαλε το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η αστυνομία για να μεταφερθεί άμεσα το 13χρονο κοριτσάκι, που πνίγηκε τρώγοντας δεκατιανό, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται μηχανή του ΕΚΑΒ να προπορεύεται. Ακολουθεί το ασθενοφόρο που μεταφέρει το παιδί, ενώ πίσω από αυτό τρέχει ένας αστυνομικός.

«Η αστυνομία ήρθε πολύ γρήγορα και έκλεισε την κυκλοφορία για να μπορεί να κινηθεί το ασθενοφόρο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Μητέρα, που ο γιος της φοιτά στην ίδια τάξη με το κοριτσάκι, εξέφρασε την ενόχληση της που δεν την ενημέρωσαν για το περιστατικό. «Έπρεπε να με ενημερώσουν “ έλα να λάβεις το παιδάκι σου”. Τι ανευθυνότητα είναι αυτή;»

Το κοριτσάκι που φοιτούσε το 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, πνίγηκε, τρώγοντας δεκατιανό. Έφραξαν οι αεραγωγοί του από την τροφή, με συνέπεια να υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Το ειδικό προσωπικό, ο νοσηλευτής του σχολείου , οι επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που είναι κοντά στο ειδικό σχολείο, έπεσαν πάνω της, κάνοντας της ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν από το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας παρότι δεν εφημέρευε. Τελικά, μετά από λίγη ώρα οι γιατροί ανακοίνωσαν τον θάνατο της.

«Υπήρχε απινιδωτής;»

Η Σοφία Λιβέρη εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων έκανε λόγο για υποστελέχωση στο εν λόγω σχολείο, όπως και στα υπόλοιπα της Αττικής.

«Μόνο στον Νομό Αττικής και Νήσων και το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει και το θέμα με τις υποδομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έθεσε το ερώτημα αν υπήρχε απινιδωτής στο σχολείο. «Η υποστελέχωση και το να μην υπάρχουν αυτό που λέμε ειδικοί παιδαγωγοί αρκετοί μέσα στα τμήματα, αυτά… Τώρα τα παιδάκια αυτά τα υπόλοιπα που έχουν μείνει; Και γενικά, νοσηλευτής υπήρχε; Υπήρχε απινιδωτής; Είχε ΕΚΑΒ; Ήταν όλα αυτά στην ώρα, στην κατάλληλη που έπρεπε ώστε να διασώσουμε μια ζωή;».

«Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και σχολικός νοσηλευτής γενικά όχι μόνο στα ειδικά, σε όλα τα σχολεία, και ψυχολόγος για να αντιμετωπίζονται όλα. Και μέσα στα λεωφορεία που πηγαινοφέρνουν τα παιδάκια να μην υπάρχει μόνο οδηγός και ένα άτομο χωρίς ειδίκευση. Πρέπει και εκεί μέσα να υπάρχει ψυχολόγος και να είναι και εκεί νοσηλευτής», κατέληξε.

Από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο.

«Με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, όπου νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό πνιγμού της 13χρονης μαθήτριας, από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζονται τα εξής: Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :

8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

1 νοσηλευτής

1 λογοθεραπευτής

1 εργοθεραπευτής

1 φυσικοθεραπευτής

2 ψυχολόγοι

1 κοινωνικός λειτουργός

1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

1 μουσικός ειδικής αγωγής

1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωϊνής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δύο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας».

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον θάνατο του κοριτσιού προσήχθη ο διευθυντής και ένας δάσκαλος του ειδικού σχολείου.

