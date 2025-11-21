search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.11.2025

Νέος Κοσμος: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στα δικαστήρια ο 29χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Κατά την απολογία του ο 29χρονος επέμενε πως το θύμα του επιτέθηκε, ενώ φέρεται ακόμα να ισχυρίστηκε πως ο 58χρονος δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα, αλλά από «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα» την οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε ως αιτία θανάτου του 58χρονου.

Μεταξύ άλλων ο 29χρονος φέρεται να υποστήριξε στον ανακριτή: «Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου».

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

