Άργος: 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση αδέσποτων σκυλιών (photos)

credit: argolikeseidhseis.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένα 17χρονο κορίτσι, μετά από επίθεση τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο Άργος.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, καθώς το θύμα της επίθεσης πήγαινε στο σχολείο

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, σε σώμα και κεφάλι, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του νοσοκομείου Άργους.

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο κορίτσι. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Καραβίδας, επικεφαλής ειδικού συνεργείου, κατόρθωσε να εντοπίσει και να περιορίσει σε κλουβί ένα από τα σκυλιά, ενώ γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος άνδρας που έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης, με τραύματα στα πόδια.

Άργος: 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση αδέσποτων σκυλιών (photos)

