Ρουβίκωνας: Συνθήματα και τρικάκια στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου – ΝΔ: Κανέναν δεν φοβίζουν (Photos)

Παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, πραγματοποίησαν μέλη της αντιεξουσιαστικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας».

Τα μέλη του «Ρουβίκωνα» πέταξαν τρικάκια που αναφέρονταν στην τραγωδία των Τεμπών και έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του κτιρίου.

Σε ανακοίνωσή της η ΝΔ ανέφερε ότι «η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων. Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους».

