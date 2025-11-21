search
21.11.2025 11:49

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια – Αγώνας δρόμου για να βρεθούν μοσχεύματα

21.11.2025 11:49
Κορωνοϊός: Τρεις νέοι θάνατοι, ανάμεσά τους και 52χρονος - Συνολικά 534 οι νεκροί - Media

Συναγερμός έχει σημάνει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καθώς ένα ζευγάρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Το ζευγάρι έφαγε τα μανιτάρια στη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Στον ΕΟΜ έχει σημάνει συναγερμός για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος στην οποία πρέπει να υποβληθούν τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση κέντρου για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία με αρμόδιες πηγές να μεταφέρουν ότι στόχος είναι η διακομιδή του ζευγαριού να γίνει μέσα στην ημέρα.

