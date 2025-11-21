Σε Σύνταγμα και Αριστοτέλους τα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Σχεδόν ταυτόχρονα έφτασαν το πρωί της Παρασκευής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα χριστουγγενιάτικα δέντρα των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας.

Στην Αθήνα, για την πλατεία Συντάγματος, επελέγη ένα δέντρο 19 μέτρων από τη Βιτύνα Αρκαδίας το οποίο θα στολιστεί στις 27 Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, το δέντρο θα γίνει δωρεά στο τμήμα Ξυλογλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών.

Στη Θεσσαλονίκη το δέντρο έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Είναι ένα μέτρο κοντύτερο από αυτό της Αθήνας (18 μέτρα) αλλά με 8 μέτρα διάμετρο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μάλιστα, χρειάστηκε να επιλεγεί άλλος δρόμος για να φτάσει συνοδεία 4 περιπολικών από τη Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε επίσης

Μελίνα Ασλανίδου: «Έχω οδηγήσει κι εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, καλύτερα να με έπιαναν» (Video)

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο μπασίστας των Stone Roses και Primal Scream, Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ