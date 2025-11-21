search
LIFESTYLE

21.11.2025 08:31

Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία» (Video)

vana-barba-new

Μια αμιγώς γυναικεία παράσταση με τίτλο «Η Αόρατη» ετοιμάζει η Βάνα Μπάρμπα την οποία αφιερώνει στις γυναίκες άνω των 60 ετών που -όπως είπε- συχνά αντιμετωπίζονται ως «αόρατες», καθώς περιθωριοποιούνται από την ελληνική κοινωνία.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε μια γυναικεία εκπομπή. Ετοιμάζω θέατρο και είμαι ανάμεσα σε γυναίκες με προσωπικότητα και χαρακτήρα» είπε, αρχικά, καλεσμένη στην εκπομπή «Real View», αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στη γυναικεία ταυτότητα, την ωρίμανση, αλλά και τη μητρότητα.

«Είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία. Δεν τις παρατηρεί κανείς, είτε γιατί έχουν αφήσει τον εαυτό τους, είτε γιατί τα παιδιά έφυγαν, είτε γιατί ο σύζυγος έχει επιλέξει μια νεότερη, είτε γιατί δεν ψάξαμε ποτέ τι φταίει» είπε για τις γυναίκες άνω των 60, επισημαίνοντας ότι οι θεατές στην παράσταση θα ψυχαγωγηθούν, φεύγοντας όμως θα σκεφτούν…

«Θέλουμε να γελάσουν, αλλά όταν φύγουν να σκεφτούν. Είναι μια συζήτηση “κατ’ ιδίαν” με αυτές τις γυναίκες» τόνισε.

«Όλα ξεκινούν από την οικογένεια και την κοινωνία. Δεν μας έμαθε κανείς να διαχειριζόμαστε αυτό που έρχεται. Μετά την εμμηνόπαυση είναι σαν τσουνάμι. Τα παιδιά φεύγουν, λένε “Γεια σου μανούλα, θα σε δω Πάσχα και Χριστούγεννα”, και εμείς μένουμε εγκλωβισμένες στον ρόλο της μητέρας. Τεράστιο λάθος» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση της Ελίνας Παπίλα για το πώς διαχειρίζεται «όταν χαμηλώνουν τα φώτα», η Βάνα Μπάρμπα επισημαίνει ότι τα φώτα δεν σβήνουν…

«Τα φώτα δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ, εκτός αν το αποφασίσω εγώ. Έσβησαν δέκα χρόνια γιατί έγινα μητέρα. Τώρα ξανανοίγουν και έρχομαι αντιμέτωπη με εμένα. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Θα είμαι απλά ο εαυτός μου» είπε μεταξύ άλλων.

