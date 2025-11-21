Μελίνα Ασλανίδου: «Έχω οδηγήσει κι εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, καλύτερα να με έπιαναν» (Video)

Στη μητρότητα και τις προσπάθειες που έκανε στο παρελθόν να αποκτήσει παιδί αναφέρθηκε η Μελίνα Ασλανίδου, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, επισημαίνοντας ότι δεν της έχει μείνει κάποια πικρία, καθώς έχει αποδεχτεί πλήρως τα γεγονότα ως έχουν και νιώθει καλά με αυτά.

Ερωτηθείσα για τα ολοένα και περισσότερα δημόσια πρόσωπα που πιάνονται να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Μελίνα Ασλανίδου επισήμανε ότι δεν είναι θέμα εικόνας ή δημόσιου προσώπου, αλλά ανθρώπου και συνείδησης. Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι και η ίδια στο παρελθόν είχε οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ, κάτι που σήμερα μετανιώνει φριχτά.

«Δεν είναι θέμα εικόνας, αν συλληφθεί κάποιος χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν είναι θέμα δημόσιου προσώπου αλλά ανθρώπου γενικά. Είτε είναι δημόσιο είτε δεν είναι, το ίδιο και το αυτό είναι. Κάνει κακό στον εαυτό του άμα το κάνει αυτό. Θα πω στο παρελθόν ότι είχα οδηγήσει και γω υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένα δυο ποτά. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Να με έπιαναν. Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

