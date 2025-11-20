search
20.11.2025 10:17

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση – Δεν είχε δίπλωμα και πινακίδες, έτρεχε και είχε πιει

Στη σύλληψη της Δημήτρας Ματσούκα προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης άνδρες της τροχαίας, για παραβάσεις του ΚΟΚ, στη Βουλιαγμένη.

H ηθοποιός κινούνταν σε δρόμο στην περιοχή με ταχύτητα διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο και συγκεκριμένα με 97 χλμ. την ώρα σε περιοχή που το όριο ήταν τα 50 χλμ. την ώρα.

Επιπλέον στον έλεγχο που της έγινε δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί και το αμάξι δεν είχε πινακίδες, καθώς είχαν αφαιρεθεί.

Στο αλκοτέστ που της έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και έτσι κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

