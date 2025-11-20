Απίστευτο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο (video)

Ένα αδιανότητο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς ένας σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να έβγαλε έξω κρατούμενο για να του επισκευάσει το αυτοκίνητο.

Όπως μεταδίδει το Mega, ο σωφρονιστικός τον έβγαλε εκτός των εγκαταστάσεων και τον πήγε στο σημείο που ο πρώτος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, ώστε ο δεύτερος να του το επισκευάσει.

Στις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν, φαίνονται ο κρατούμενος και ο σωφρονιστικός υπάλληλος να στέκονται δίπλα στο αυτοκίνητο, με ανοικτό καπό, εξετάζοντας τη μηχανή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαρυποινίτης έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία δύο ηλικιωμένων στη νότια Ελλάδα, ενώ είναι μηχανικός αυτοκινήτων.

Το περιστατικό φυσικά προκαλέσει αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στις φυλακές, καθώς η έξοδος κρατουμένου από τις φυλακές χωρίς επίσημη άδεια αποτελεί σοβαρή παράβαση διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ και τον θάνατο του 19χρονου – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Αν είχαν κάνει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν ακόμα εδώ»

Κρήτη: Διασώση 107 μεταναστών με τρεις επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες