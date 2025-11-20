search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 11:02
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

20.11.2025 08:23

Απίστευτο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο (video)

20.11.2025 08:23
filakes_koridallou_new

Ένα αδιανότητο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς ένας σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να έβγαλε έξω κρατούμενο για να του επισκευάσει το αυτοκίνητο.

Όπως μεταδίδει το Mega, ο σωφρονιστικός τον έβγαλε εκτός των εγκαταστάσεων και τον πήγε στο σημείο που ο πρώτος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, ώστε ο δεύτερος να του το επισκευάσει.

Στις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν, φαίνονται ο κρατούμενος και ο σωφρονιστικός υπάλληλος να στέκονται δίπλα στο αυτοκίνητο, με ανοικτό καπό, εξετάζοντας τη μηχανή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαρυποινίτης έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία δύο ηλικιωμένων στη νότια Ελλάδα, ενώ είναι μηχανικός αυτοκινήτων.

Το περιστατικό φυσικά προκαλέσει αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας στις φυλακές, καθώς η έξοδος κρατουμένου από τις φυλακές χωρίς επίσημη άδεια αποτελεί σοβαρή παράβαση διαδικασιών.

