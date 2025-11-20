search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025

Χαλκιδική: Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ και τον θάνατο του 19χρονου – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

luna_park_xalkidiki

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα, Τετάρτη (20/11), η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του o 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, τέσσερα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, όπως ήταν η αρχική δίωξη που τους απαγγέλθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος-μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (ο τελευταίος για απλή συνέργεια). Μετά τις απολογίες τους πέρσι τον Δεκέμβριο στην ανακρίτρια Χαλκιδικής είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση τού κατηγορούμενου ιδιοκτήτη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Το πολυσέλιδο βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται σε εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή. Όπως προέκυψε από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία διεξήχθη κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων, δίχως να διαθέτει τεχνικό φάκελο και στοιχεία κατασκευαστή, αλλά και γενικότερα δίχως εχέγγυο ή πρότυπο ασφαλείας κατασκευαστή.

Το κατηγορητήριο απαριθμεί, εξάλλου, συνολικά δέκα αστοχίες – δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές, συνδεόμενες με το μοιραίο παιχνίδι – ενώ, εκτός από την ακαταλληλότητά του, περιγράφει μία σειρά από παραλείψεις που συνδέονται με τη λειτουργία και τους όρους ασφαλείας αυτού.

Οι παραλείψεις, όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο, είναι οι εξής:

  • η μη αντικατάσταση των μεταλλικών δομών του αμαξιδίου, λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, που είχαν υποστεί, διάβρωση που θα μπορούσε να διαπιστωθεί μακροσκοπικά «διά γυμνού οφθαλμού» σε έναν οπτικό έλεγχο
  • δεν λήφθηκε μέριμνα, ώστε να υπάρχει ρυθμιστής ταχύτητας (κόφτης), προκειμένου να μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου, όπως συνέβη εν προκειμένω
  • δεν ορίσθηκαν σαφή βιομετρικά όρια για τους χρήστες, βάσει της κατάστασής του
  • ακατάλληλη εκπαίδευση του χειριστή
  • μη έλεγχος κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για να λάβει πιστοποιητικό έγκρισης
  • δεν έγινε οποιαδήποτε δοκιμή ή οπτικός έλεγχος από πιστοποιημένο προσωπικό και όπου απαιτείτο, από αδειοδοτημένο προσωπικό, του οποίου η τεχνική επάρκεια καθορίζεται βάσει νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσά τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Ύστερα από αναβολή που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, η δίκη αυτή προσδιορίστηκε για τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

kostis_hatzidakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Πράσινο φως από την Κομισιόν στο σχέδιο για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε περίπου 10 ημέρες οι καταβολές

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Στη Φωλιά του Κούκου»: 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας – Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας (Video)

agnostos_stratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

plimmires_igoumenitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Ήπειρο και Θεσπρωτία (photos/videos)

alekos-flampouraris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Τσίπρας

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

