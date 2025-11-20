Χαλκιδική: Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ και τον θάνατο του 19χρονου – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα, Τετάρτη (20/11), η δίκη για την υπόθεση του δυστυχήματος στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του o 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου, τέσσερα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, όπως ήταν η αρχική δίωξη που τους απαγγέλθηκε.
Πιο συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «crazy dance» και ο μηχανολόγος-μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας τού μηχανήματος (ο τελευταίος για απλή συνέργεια). Μετά τις απολογίες τους πέρσι τον Δεκέμβριο στην ανακρίτρια Χαλκιδικής είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση τού κατηγορούμενου ιδιοκτήτη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Το πολυσέλιδο βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται σε εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή. Όπως προέκυψε από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία διεξήχθη κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας, το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων, δίχως να διαθέτει τεχνικό φάκελο και στοιχεία κατασκευαστή, αλλά και γενικότερα δίχως εχέγγυο ή πρότυπο ασφαλείας κατασκευαστή.
Το κατηγορητήριο απαριθμεί, εξάλλου, συνολικά δέκα αστοχίες – δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές, συνδεόμενες με το μοιραίο παιχνίδι – ενώ, εκτός από την ακαταλληλότητά του, περιγράφει μία σειρά από παραλείψεις που συνδέονται με τη λειτουργία και τους όρους ασφαλείας αυτού.
Οι παραλείψεις, όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο, είναι οι εξής:
Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η (έκπτωτη) δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσά τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.
Ύστερα από αναβολή που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, η δίκη αυτή προσδιορίστηκε για τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.
Διαβάστε επίσης:
Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Αν είχαν κάνει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν ακόμα εδώ»
Κρήτη: Διασώση 107 μεταναστών με τρεις επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες
Βορίζια, είκοσι μέρες από το μακελειό: Τα εξαφανισμένα όπλα και οι επόμενες κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.