Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Αν είχαν κάνει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν ακόμα εδώ»

Η απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο αστυνομικοί που απολογήθηκαν για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την οικογένεια της άτυχης κοπέλας να εκφράζει την απόγνωση της.

Πρόκειται για τον σκοπό του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης που είπε τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», οι οποίοι απολογήθηκαν χθες (19/11) για την υπόθεση.

Η αντίδραση του πατέρα της Κυριακής Γρίβα

Ο πατέρας της 19χρονης Κυριακής, που χάθηκε άδικα, δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την απόφαση του δικαστηρίου, τονίζοντας στο Star πως οι αστυνομικοί δεν έπραξαν το καθήκον τους. «Αν είχαν κάνει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν ακόμα εδώ και θα πηγαίναμε για έναν καφέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον πόνο και την οργή του για τη χαμένη ζωή της κόρης του.

Η απόφαση να αφεθούν οι δύο αστυνομικοί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, υποχρεώνοντάς τους να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, προκαλεί ανησυχία στην οικογένεια της Κυριακής.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, που είχε πει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», απολογήθηκε ότι «έπραξε το καθήκον του» και δήλωσε πως δεν ήταν στο σημείο για να έχει πλήρη γνώση της κατάστασης. Ο δικηγόρος του, κ. Καραμανλής, επεσήμανε ότι η φράση του τηλεφωνητή δεν εντάσσεται στο κατηγορητήριο και δεν ρωτήθηκε καν από την ανακρίτρια ή την εισαγγελέα.

Από την πλευρά του, ο σκοπός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, στην απολογία του, υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του δράστη μέχρι τη στιγμή που άκουσε τις φωνές της Κυριακής. Σημείωσε ότι η όλη κατάσταση εξελίχθηκε μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα και πως η αντίδραση του ήταν η μόνη δυνατή σε τόσο σύντομο χρόνο.

«Δεν υπήρχε χρόνος αντίδρασης»

Ο δικηγόρος του σκοπού, κ. Κίγκας, υπερασπίστηκε τον πελάτη του, τονίζοντας ότι η αντίδραση του αστυνομικού ήταν η απόλυτα αναγκαία και ανθρώπινα δυνατή. «Οποιοσδήποτε, ακόμα και ο πιο εκπαιδευμένος αστυνομικός, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να εξηγήσει τις ενέργειες του αστυνομικού.

Απογοήτευση από την πλευρά της οικογένειας Γρίβα

Η Ελένη Μαζαράκη, δικηγόρος του πατέρα της Κυριακής Γρίβα, εξέφρασε την απογοήτευση της για την έλλειψη πλήρους δικαίωσης. «Εισακούστηκαν τα αιτήματα μας στην μηνυτήρια αναφορά, όμως δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης δικαίωση για ένα κορίτσι που χάθηκε τόσο άδικα», είπε, δείχνοντας πως η οικογένεια δεν αισθάνεται ότι έχουν αποδοθεί πλήρως οι ευθύνες.

Στο δικαστικό κύκλο, η επόμενη απολογία αναμένεται να είναι αυτή της επόπτριας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

