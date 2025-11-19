Αύξηση 65% στις αναφορές κακοποίησης παιδιών – Στοιχεία σοκ από το Χαμόγελο του Παιδιού

Με μια πρωτοφανή αριθμητική αύξηση – 139.757 κλήσεις βοήθειας μέσα σε μόλις δέκα μήνες – υποδέχεται η Ελλάδα την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών που είναι αύριο 19 Νοεμβρίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού και το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση Παιδιών παρουσίασαν τα πλέον ανησυχητικά στατιστικά των τελευταίων ετών, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ότι δηλαδή η βία κατά των παιδιών στη χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις δύο διεθνείς ημέρες, ανακοινώθηκε ότι οι αναφορές που λαμβάνει η πλατφόρμα CyberTipline Hellas έχουν αυξηθεί κατά 65% σε σχέση με το προηγούμενο έτος – μια αύξηση που, όπως υποστήριξαν οι εκπρόσωποι του Οργανισμού, αποτυπώνει όχι μόνο την κλίμακα του προβλήματος αλλά και τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στους μηχανισμούς αναφοράς. Συνολικά, μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, η πλατφόρμα διαχειρίστηκε 634 περιστατικά κακοποίησης παιδιών, εκ των οποίων 183 αφορούσαν ψυχολογική κακοποίηση, 139 σωματική, 109 παραμέληση και εγκατάλειψη, 73 περιπτώσεις επαιτείας και 21 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Παράλληλα, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε και διαχειρίστηκε 1.215 αναφορές που αφορούσαν συνολικά 2.310 παιδιά. Από αυτές τις περιπτώσεις, 1.096 παιδιά βρέθηκαν να ζουν σε συνθήκες παραμέλησης ή εγκατάλειψης, 858 υπήρξαν θύματα σωματικής κακοποίησης, 236 υπέστησαν ψυχολογική ή συναισθηματική βία, 70 βρέθηκαν σε καθεστώς οικονομικής εκμετάλλευσης και 50 κακοποιήθηκαν σεξουαλικά.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των αναφορών, αλλά αποτυπώνεται και στις επιτόπιες παρεμβάσεις. Μέσα στο δεκάμηνο, οι ομάδες άμεσης επέμβασης του Οργανισμού χρειάστηκε να παρέμβουν σε 129 επείγοντα περιστατικά, στα οποία εμπλέκονταν 229 παιδιά που κινδύνευαν άμεσα. Από αυτά, 72 παιδιά είχαν εγκαταλειφθεί ή παραμεληθεί, 20 είχαν κακοποιηθεί σωματικά, ενώ 3 είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – αριθμός που θεωρείται ενδεικτικός της σιωπής που εξακολουθεί να περιβάλλει τέτοιου είδους περιστατικά.

Στην ίδια περίοδο, 3.202 άτομα έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς, με 413 από αυτούς να αναζητούν βοήθεια για ζητήματα βίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται 50 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, 108 σωματικής βίας, 8 καταγεγραμμένες περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 4 περιστατικά διαδικτυακής σεξουαλικής βίας και 7 διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Την ίδια ώρα, 1.059 άτομα απευθύνθηκαν για ζητήματα ψυχικής υγείας· 130 από αυτά εμφάνιζαν αυτοτραυματισμούς και 176 παρουσίαζαν αυτοκτονικό ιδεασμό, δύο δείκτες που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν «καμπανάκια» για το βάθος των τραυμάτων που προκαλεί η κακοποίηση.

Κομβικό ρόλο στο πλέγμα υποστήριξης διαδραματίζει το Κέντρο Ημέρας «Σπίτι του Παιδιού», το οποίο υποστήριξε 109 παιδιά που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης, παρέχοντας αξιολόγηση και θεραπευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Εξίσου σημαντικό είναι το έργο στήριξης σε ενήλικες, με 233 μητέρες θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και τα 321 παιδιά τους να λαμβάνουν ολιστική υποστήριξη, ενισχύοντας όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και τη συναισθηματική αποκατάστασή τους.

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης, ψυχολόγοι του Οργανισμού ενημέρωσαν 4.133 μαθητές σε σχολεία όλων των Περιφερειών για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενδείξεων κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν 528 γονείς και κηδεμόνες, καθώς και 509 εκπαιδευτικοί, ενώ 552 επαγγελματίες συμμετείχαν σε εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για την Ενδοοικογενειακή Βία

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε, επίσης, στην έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής για την Ενδοοικογενειακή Βία 116016, η οποία από φέτος λειτουργεί στη χώρα μας από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η νέα γραμμή έρχεται να ενισχύσει το δίκτυο προστασίας θυμάτων, παρέχοντας άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη σε περιπτώσεις βίας μέσα στην οικογένεια.

«Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών εξακολουθεί να είναι ένα “καλά κρυμμένο μυστικό”», υπογράμμισε στη Συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος. Όπως είπε, παρά τη σημαντική αύξηση των περιστατικών που φτάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, το μεγαλύτερο μέρος δεν αναδεικνύεται ποτέ, κάτι που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την πανελλαδική εκστρατεία «Μένει Μυστικό», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της τέως Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της συνεργασίας και της ενίσχυσης των θεσμών, προτείνοντας ως λύση τη δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων Φορέων για την προστασία των παιδιών και των οικογενειών. Ένα τέτοιο δίκτυο έχει ήδη δημιουργηθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ετοιμάζεται το επόμενο στη Δυτική Ελλάδα.

Το σύνολο των στοιχείων αποτυπώνει μια πραγματικότητα που σοκάρει: η παιδική κακοποίηση στην Ελλάδα δεν είναι μια περιστασιακή παρέκκλιση, αλλά ένα δομικό, βαθύ και διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα. Οι αριθμοί – 139.757 κλήσεις βοήθειας, 2.310 παιδιά σε αναφορές κακοποίησης, 229 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο – δεν είναι απλώς στατιστικές· είναι η απόδειξη ότι η προστασία των παιδιών πρέπει να γίνει εθνική προτεραιότητα.

