ΕΛΛΑΔΑ

19.11.2025 19:03

Βορίζια: Έδωσε κατάθεση η χήρα του Φανούρη Καργάκη – Την Παρασκευή η απολογία του πατέρα των αδελφών Φραγκιαδάκη

19.11.2025 19:03
vorizia-2222

Ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση, βρέθηκε σήμερα για να καταθέσει η σύζυγος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στο μακελειό στα Βορίζια στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χήρα του 39χρονου περιέγραψε όσα συνέβησαν την ημέρα της αιματηρής συμπλοκής.

Παράλληλα, την ερχόμενη Παρασκευή, 21/11, αναμένεται να απολογηθεί για την ίδια υπόθεση και ο 58χρονος Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ο οποίος παραδόθηκε χθες, Τρίτη 18/11, στις αστυνομικές Αρχές.

Ο 58χρονος, που ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων αδελφών, μεταξύ των οποίων και ο ένας από τους δύο τραυματίες, που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους.

Εν αναμονή της απόφασης για τον 23χρονο που φέρεται να έβαλε τη βόμβα σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Επιπρόσθετα, αναμένεται απόφαση από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν τελικά θα κριθεί ή όχι προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, για τον οποίο την περασμένη Δευτέρα διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορείται για τον αυτοσχέδιο μηχανισμό και την έκρηξη που ακολούθησε σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το αιματηρό περιστατικό.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την συνήγορό του, έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία σχέση, αφού, όπως έχουν καταθέσει και μέλη από την άλλη οικογένεια, ο 23χρονος βρίσκονταν το βράδυ εκείνο σε γλέντι γάμου, σε κέντρο δεξιώσεων στο Δήμο Μαλεβιζίου.

