ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 19:01
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

19.11.2025 18:25

Δολοφονία Λάλα: Καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών πριν την εκτέλεση

19.11.2025 18:25
Τις κινήσεις των δραστών στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στο Λιβάδι Αράχωβας, αλλά και στην απόπειρα σε βάρος 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Στις σχετικές εικόνες καταγράφεται καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών στο Παγκράτι τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τον έναν εξ αυτών να οδηγεί τη μοτοσικλέτα και ο άλλος μία πολυτελή BMW, με το υλικό να προέρχεται από την ημέρα της απόπειρας κατά του 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού, φίλου και πρώην υπαλλήλου του Λάλα στα πρατήρια καυσίμων του.

Η αναχώρηση από Γκύζη και η άφιξη στον Παρνασσό

Σε άλλα στιγμιότυπα από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην κατοχή του το Ανθρωποκτονιών, καταγράφονται οι κινήσεις των εκτελεστών με το κλεμμένο από την Ηλιούπολη μπορντό NISSAN, τη στιγμή που φεύγουν από του Γκύζη, όπου κατοικούσε ο ένας εξ αυτών, και, στη συνέχεια, την άφιξή τους στον Παρνασσό.

Οι δράστες, μετά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα έκαψαν το μπορντό NISSAN σε κοντινή απόσταση από το σαλέ, και διέφυγαν μαζί με τους άλλους δύο συνεργούς τους με δύο HYUNDAI.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ανεύρεση της μαύρης BMW.

