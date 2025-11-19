Τον χτύπησε 15 φορές σε 10 δευτερόλεπτα: Καρέ καρέ ο ανελέητος ξυλοδαρμός του 58χρονου από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο (Video)

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 29χρονο, που ξυλοκόπησε 58χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, επειδή του έκλεισε τον δρόμο με το αμάξι.

Ο 29χρονος έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές για αντιδικιές με άλλους οδηγούς. Η τελευταία ήταν στις 20 Οκτωβρίου. Τότε είχε απειλήσει τον άλλο οδηγό με κοπίδι.

Τον χτύπησε 15 φορές σε 10 δευτερόλεπτα

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται δύο μηχανές να καταδιώκουν το Ι.Χ. του 58χρονου, καταλήγουν σε αδιέξοδο, ο 29χρονος με ψυχραιμία κατεβαίνει από τη μηχανή του και προσεγγίζει το αμάξι του 58χρονου, τον χτυπάει τουλάχιστον 15 φορές σε μόλις 10 δευτερόλεπτα. Σταματάει μόνο όταν περαστικός του ζητάει τον λόγο, επιβιβάζεται στη μηχανή και εξαφανίζεται. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τον ακολουθεί και ο φίλος του που συμμετείχε στην καταδίωξη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης το θύμα υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες, που του προκάλεσαν πνευμονικό οίδημα και διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς. Εντοπίστηκαν κακώσεις στο πρόσωπο του και στον τραχήλο.

Ο 29χρονος ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό ξεκίνησε στην οδό Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο κι ότι ο 58χρονος τον ψέκασε με σπρέϊ πιπεριού.

Με παρελθόν ο 29χρονος

Σημειώνεται ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά με το πιο πρόσφατο στις 20 Οκτωβρίου. Τότε ένα φορτηγό τροφοδοσίας σούπερ μάρκετ ακούμπησε ή προκάλεσε ζημιά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του, με τον 29χρονο να τον ακολουθεί μέχρι το σούπερμαρκετ και να ξεκινά καβγά. Στη συνέχεια έβγαλε κοπίδι τραυματίζοντας δύο από τους επιβάτες του φορτηγού ενώ στον διαπληκτισμό συμμετείχε και ο πατέρας του .

Για το περιστατικό όλοι πήγαν στο αυτόφωρο και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Ωστόσο, δεν είναι τα μοναδικά περιστατικά αφού έχει εμπλακεί και σε άλλους καβγάδες. Εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Μάρτυρας περιγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό – Η καταδίωξη, το «καρτέρι» και το σπρέι πιπεριού

Περισσότερο φως στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από έναν 29χρονο αναβάτη μηχανής στον Νέο Κόσμο ρίχνει η κατάθεση μάρτυρα «κλειδί».

Ο μάρτυρας, ο οποίος είδε τον καβγά βγαίνοντας από το γυμναστήριο, φαίνεται να κατέθεσε:«Αυτός έρχεται εδώ γύρω στις 4:15 και λέει σε κάποιον από το γυμναστήριο ότι πριν από μισή ώρα έγινε κάτι κοντά στη Φραντζή με έναν οδηγό αυτοκινήτου.Κάπου έμπλεξα στο δρόμο, με έκλεισε κάποιος με το μηχανάκι. Του λέω “σιγά θα με σκοτώσεις” και μου απαντά “άντε ρε μ@λ@κ@”.Αυτός είναι και λίγο οξύθυμος και του έσκασε μια μπουνιά στη μούρη. Ο άλλος του είπε συγγνώμη και αυτός όταν ακούει συγγνώμη ηρεμεί και τον άφησε και έφυγε. Έρχεται εδώ, κάθισε ένα τέταρτο. Έκανε πλάκα με κάποιους εδώ στο γυμναστήριο, και αφού ηρέμησε, σηκώθηκε να φύγει.Βγαίνει έξω και ανεβαίνει στο μηχανάκι. Ο άλλος είχε παρκάρει στο δέντρο και περίμενε. Με το που τον βλέπει, ακούγεται ένα σπινιάρισμα και έρχεται με το αμάξι δίπλα του και τον ψεκάζει.Φορούσε το κράνος, το είχε κατεβασμένο κιόλας και δεν τον πήρε πολύ το σπρέι. Αυτός δεν κατέβηκε από το αμάξι, του είπε “έλα να σου πω κάτι”. Ήρθε κοντά, στο τζάμι, και του έριξε. Εγώ άκουσα το σπινιάρισμα, κατέβηκα κάτω και του λέω “τι έγινε;”. “Με ψέκασε με σπρέι”, μου λέει και άρχισε να τον κυνηγά με το μηχανάκι».

