ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική εικόνα στο Μοναστηράκι: Ένα παιδί καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του (video)

19.11.2025 16:52
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι, με ένα μικρό παιδί να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του!

Στα πλάνα του βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το παιδί, ηλικίας 4-5 ετών, χωρίς να δείχνει καμία αντίδραση καθώς το αγοράκι «ατμίζει».

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη

Επαλήθευση ηλικίας και αναγγελία σχολικών πάρτι: Tέλος στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους με τρία εργαλεία

Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα από την κακοκαιρία – Κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κινεζική πρεσβεία για τις δηλώσεις Γκιλφόιλ για το λιμάνι Πειραιά: Παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Ελλάδας, με ψυχροπολεμική νοοτροπία

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι αντανακλάσεις του καλλιτεχνικού εαυτού – Η διέξοδος της πλατφόρμας

ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία κλείνει το ρωσικό προξενείο μετά το σαμποτάζ, ζητά παρέμβαση της ΕΕ – Έλλειψη κοινής λογικής, σχολιάζει το Κρεμλίνο

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητικά στοιχεία για την έμφυλη βία: Μία στις τρεις γυναίκες έχει δεχθεί σωματική ή σεξουαλική βία

ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

