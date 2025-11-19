Σοκαριστική εικόνα στο Μοναστηράκι: Ένα παιδί καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του (video)

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι, με ένα μικρό παιδί να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του!

Στα πλάνα του βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το παιδί, ηλικίας 4-5 ετών, χωρίς να δείχνει καμία αντίδραση καθώς το αγοράκι «ατμίζει».

