Δήμος Αθηναίων: «Δικαίωση  από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το καταφύγιο ζώων “Σωκράτης”»

Δικαιωμένη εμφανίζεται η δημοτική αρχή της Αθήνας για την υπόθεση με το καταφύγιο ζώων «Σωκράτης», επί της οποίας υπήρξε μακρά διαμάχη με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, καθώς το θέμα έφτασε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο δήμος της Αθήνας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων από τον Φλεβάρη του 2025 έγινε μάρτυρας μιας απρόσκοπτης επίθεσης ενάντια στην εφαρμογή κανονισμών για την είσοδο των πολιτών στο Καταφύγιο Σωκράτης, από μια συγκεκριμένη ομάδα φιλοζωικού χαρακτήρα. Κανονισμών που σχετίζονται με την καταγραφή και τα δικαιώματα των επισκεπτών και που είχαν και έχουν ως κύριο μέλημα την προστασία ανθρώπων και ζώων και την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου. Ο κ. Μπακογιάννης και η δημοτική του παράταξη μάλιστα δεν δίστασαν να αναπαράγουν πολλάκις τις κατηγορίες αυτές εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου.

Το ζήτημα αυτό έφτασε ως την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον Μάιο του 2025. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, η Αρχή χαρακτήρισε την καταγγελία «Προφανώς Αβάσιμη» και απεφάνθη πως ο Δήμος Αθηναίων έχει πράξει τα πλέον νόμιμα ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του.

Το χρονικό της υπόθεσης:

Έως τον Φεβρουάριο του 2025, το Καταφύγιο λειτουργούσε χωρίς να καταγράφονται τα ονόματα των επισκεπτών. Παράλληλα, μια συγκεκριμένη φιλοζωική ομάδα —δίχως καμία επίσημη συνεργασία με τον Δήμο και παρά τις οδηγίες των εργαζομένων της Αστικής Πανίδας— παρενέβαινε συστηματικά στη σίτιση και τον προαυλισμό των ζώων. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν, σε ένα και μόνο περιστατικό, πάνω από 200 άτομα επιχείρησαν να εισέλθουν στο Καταφύγιο μέσα σε δύο ώρες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών όσο και την ευζωία των ζώων.

Για την προστασία ανθρώπων και ζώων, και έπειτα από επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Δημοτική Αρχή θέσπισε κανόνες καταγραφής και ελεγχόμενης εισόδου, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τις ημέρες επισκεψιμότητας ώστε η πρόσβαση να γίνει πιο ασφαλής και πιο οργανωμένη. Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη ομάδα προχώρησε σε σειρά δημόσιων καταγγελιών, αμφισβητώντας ουσιαστικά το νόμιμο δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να ασκήσει διοίκηση και να διασφαλίζει τη λειτουργία του Καταφυγίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσει να υποστηρίζει καθημερινά τα αδέσποτα ζώα της πόλης μαζί με τους δεκάδες εγγεγραμμένους εθελοντές και φιλόζωους πολίτες».

Διαβάστε επίσης:

ΣτΕ: Πρόστιμα 5.000 έως 12.000 ευρώ σε 4 υπουργεία που δεν συμμορφώθηκαν σε αποφάσεις του

Σοκαριστική εικόνα στο Μοναστηράκι: Ένα παιδί καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του (video)

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη