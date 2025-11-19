Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο αστυνομικός που ήταν στο φυλάκιο

Ελεύθερος, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο τότε αστυνομικός φρουρός του Τμήματος Αγίων Αναργύρων, όταν το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 κατέφυγε εκεί ζητώντας βοήθεια η Κυριακή Γρίβα.

Ο κατηγορούμενος, που έχει αποταχθεί από το Σώμα για άλλη υπόθεση, φέρεται να ισχυρίστηκε στην δικαστική λειτουργό ότι δεν είχε αντιληφθεί τον πρώην σύντροφο της 28χρονης γυναίκας που της επιτέθηκε και της κατάφερε θανάσιμες μαχαιριές έξω από το Τμήμα.

Ο φρουρός, που βρισκόταν στο κουβούκλιο όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή, απολογήθηκε λέγοντας στην Ανακρίτρια ότι αντιλήφθηκε τι συνέβαινε όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης και αμέσως βγήκε έξω.

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο και ο τηλεφωνητής

Νωρίτερα, σήμερα, αφέθηκε ελεύθερος, με τον ίδιο περιοριστικό όρο, ο εκφωνητής της ‘Αμεσης δράσης που είχε απαντήσει στην κλήση της Κυριακής πως «τα περιπολικά δεν είναι ταξί κυρία μου», ενώ πριν λίγες ημέρες απολογήθηκε και είχε την ίδια ποινική μεταχείριση η τότε Αξιωματικός Υπηρεσίας του Τμήματος Αγίων Αναργύρων.

Ο κύκλος των απολογιών θα κλείσει τις επόμενες ημέρες οπότε θα κληθεί να απολογηθεί η επόπτρια αξιωματικός που βρισκόταν στο Τμήμα το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Και οι τέσσερις αστυνομικοί ελέγχονται για το κακούργημα της θανατηφόρα έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

