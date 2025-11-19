search
19.11.2025 18:43

Στη φυλακή ακόμη εννέα για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες – Στους 14 συνολικά οι προφυλακισθέντες

19.11.2025 18:43
dikastiria_new
φωτογραφία αρχείου

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους εννέα ακόμη κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι εννέα αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Με τις σημερινές προφυλακίσεις, ο αριθμός των προφυλακισθέντων για την υπόθεση φτάνει στους 14, ενώ εχτές και σήμερα απολογήθηκαν συνολικά 44 άτομα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ανάμεσά τους και η γνωστή αθλήτρια, αδελφή του φερόμενου ως εισπράκτορα του κυκλώματος, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση και υποστήριξε πως τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της ήταν νόμιμα.

Ξεπερνά τα 7,5 εκατ. ευρώ η λεία του κυκλώματος

Το κύκλωμα είχε εκτεταμένη δράση και σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών Αρχών είναι από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί.

Οι κατηγορούμενοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στους οποίους εμφανίζονταν ως λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, αστυνομικοί κ.ά., με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα, ενώ στη σχετική δικογραφία αναφέρονται εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα, με τη λεία του κυκλώματος να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

