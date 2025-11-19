Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 37χρονη πρώην αθλήτρια – Αρνήθηκε τις κατηγορίες (video)

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το πρωί της Τετάρτης (19/11) η 37χρονη πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Συγκεκριμένα, ο περιοριστικός όρος που της επιβλήθηκε είναι αυτός της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Η όποια συνομιλία που είχα ήταν συνομιλία με τον αδερφό μου στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Υπάρχουν στοιχεία που θα αποδείξουν το νόμιμο της κατοχής χρημάτων στην οικεία μου και δεν πέρασαν χρήματα στην Ελλάδα στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η 37χρονη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

Οι απολογίες συνεχίζονται. Ήδη πέντε από τους 24 συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Τρίτη (18/11), κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός– αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

