Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Έρχονται εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βορειοδυτικά

Για «εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά» κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως από την Κυριακή θα πέσει και απότομα η θερμοκρασία κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ την Ηπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα πιάσει μονοψήφιο η μέγιστη.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση από χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».

Πλημμύρες στην Ηπειρο και τη Κέρκυρα

Η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από χθες το βράδυ ωστόσο, με την Κέρκυρα, τη Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα να πλήττονται από ισχυρές καταιγίδες. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού έπεσε στα Ιωάννινα, ενώ από την κεραυνική δραστηριότητα, άνοιξε τρύπα σε σκεπή πολυκατοικίας.

