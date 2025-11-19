search
19.11.2025 00:30

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο – Κεραυνός άνοιξε τρύπα σε στέγη πολυκατοικίας (Photo)

19.11.2025 00:30
Καταρρακτώδεις βροχές και δυνατοί άνεμοι, πλήττουν από το απόγευμα της Τρίτης, 18/11, τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας στην Ήπειρο.

Στη συνοικία Αμπελόκηποι της πόλης των Ιωαννίνων, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, όταν περίπου στις 9:30 το βράδυ έπεσε κεραυνός στη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα, να ανοίξει μεγάλη τρύπα.

Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή. Η Πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και από την αυτοψία στο χώρο διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από την στέγη, δεν υπέστη ρωγμές ή κάποιες άλλες ζημιές.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Κόνιτσα

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με την βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

