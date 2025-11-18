Στο «φως» έρχονται νέα στοιχεία γύρω από τον άγριο ξυλοδαρμό 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, ο οποίος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διεκομίσθη μετά το περιστατικό.

Όπως ανέφερε ο 29χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του ξυλοδαρμού, της επίθεσης προηγήθηκε διαπληκτισμός με το θύμα, με τον 58χρονο να ψεκάζει τον 29χρονο με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια να αποχωρεί από το σημείο.

Το εν λόγω περιστατικό επιβεβαιώνεται και από την ΕΛ.ΑΣ. η οποία έχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας όπου καταγράφεται η στιγμή που ο 58χρονος κάνει χρήση του σπρέι πιπεριού εναντίον του 29χρονου. Μάλιστα, το εν λόγω σπρέι εντοπίστηκε από τις Αρχές στο όχημα του θύματος και έχει κατασχεθεί.

Όπως ομολόγησε ο 29χρονος, ο ίδιος στη συνέχεια καταδίωξε τον 58χρονο και όταν τον έφτασε τον ξυλοκόπησε άγρια, με συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του θύματος που ξεψύχησε λίγη ώρα αργότερα.

Πλέον, η υπόθεση ερευνάται ως ανθρωποκτονία, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν περαιτέρω στοιχεία από υλικό καμερών και μαρτυρίες, ενώ, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο 29χρονος έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο, με δύο προηγούμενες επιθέσεις σε πολίτες.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι μαρτυρίες πολιτών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

«Με το “μπαμ” που έγινε, ήρθε με το μηχανάκι και τον κοπάναγε ασταμάτητα. Το χέρι του δούλευε σαν κομπρεσέρ. Ο άνθρωπος δεν ξανασηκώθηκε», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Open, ενώ άλλος μάρτυρας σημείωσε ότι «του άνοιξαν την πόρτα και τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι πριν φύγουν».

«Είδα το αυτοκίνητο τρακαρισμένο, πολύ κόσμο και αστυνομία», είπε ένας τρίτος μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του ο 58χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στον «Ευαγγελισμό», όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο θάνατος του 58χρονου οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα που προκλήθηκε από ψυχολογικό και οργανικό στρες εξαιτίας της επίθεσης, σε συνδυασμό με τα βαριά τραύματα στο κεφάλι και το κάταγμα στη γνάθο.

