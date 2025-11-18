Νέος Κόσμος: Συνελήφθησαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην επίθεση με τον νεκρό οδηγό – «Τον χτυπούσαν ανελέητα»

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση με τον νεκρό οδηγό στο Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για τον οδηγό της μηχανής ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό και δύο φίλους του. Συνολικά οι συλλήψεις για την υπόθεση ήταν 4.

Οι αρχές, έχοντας εντοπίσει εικόνα από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποίησαν τον οδηγό της μηχανής, για τον οποίο μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρες, αναφέρουν πως χτυπούσε το θύμα βάναυσα πάνω στο τιμόνι, αφού πρώτα τον γρονθοκόπησε.

Τα τρία άτομα επέβαιναν σε 2 μηχανές και ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον οδηγό γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο. Ο ένας εκ των τριών κατέβηκε από τη μηχανή και αφού έριξε μια μπουνιά στο θύμα, άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι στο τιμόνι.

Οι συλληφθέντες είναι δύο Ελληνες και ένας αλβανικής καταγωγής, ενώ έχει συλληφθεί και ο πατέρας του Αλβανού γιατί προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε για το περιστατικό: «Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως ο ένας με το μηχανάκι χτυπούσε ανελέητα τον οδηγό του αυτοκινήτου από το τζάμι. Δύο ήταν, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία, κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του».

