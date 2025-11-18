search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 14:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 12:15

Νέος Κόσμος: Συνελήφθησαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην επίθεση με τον νεκρό οδηγό – «Τον χτυπούσαν ανελέητα»

18.11.2025 12:15
gynaika-xeiropedes

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση με τον νεκρό οδηγό στο Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για τον οδηγό της μηχανής ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε τον 58χρονο οδηγό και δύο φίλους του. Συνολικά οι συλλήψεις για την υπόθεση ήταν 4.

Οι αρχές, έχοντας εντοπίσει εικόνα από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποίησαν τον οδηγό της μηχανής, για τον οποίο μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρες, αναφέρουν πως χτυπούσε το θύμα βάναυσα πάνω στο τιμόνι, αφού πρώτα τον γρονθοκόπησε.

Τα τρία άτομα επέβαιναν σε 2 μηχανές και ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον οδηγό γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο. Ο ένας εκ των τριών κατέβηκε από τη μηχανή και αφού έριξε μια μπουνιά στο θύμα, άρχισε να του χτυπάει το κεφάλι στο τιμόνι.

Οι συλληφθέντες είναι δύο Ελληνες και ένας αλβανικής καταγωγής, ενώ έχει συλληφθεί και ο πατέρας του Αλβανού γιατί προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε για το περιστατικό: «Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως ο ένας με το μηχανάκι χτυπούσε ανελέητα τον οδηγό του αυτοκινήτου από το τζάμι. Δύο ήταν, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία, κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του».

Διαβάστε επίσης:

Ληστής για κλάματα στην Ηλεία – Μπούκαρε σε κατάστημα με… πετσέτα στο κεφάλι (video)

Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ εργάτης, που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για το θρίλερ στη Μεσαρά – Τον πυροβόλησαν από το παράθυρο ενώ κοιμόταν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
infantino trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα για βίζα στους κατόχους εισιτηρίων των αγώνων

eydap-ekloges
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρεία επικράτηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με 63,18%

protergiaclub

Protergia Club: Ένας νέος κόσμος γεμάτος προνόμια

sundar-pichai_1811_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: «Αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη»

fuel-warning-light_1811_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 14:21
infantino trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα για βίζα στους κατόχους εισιτηρίων των αγώνων

eydap-ekloges
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρεία επικράτηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με 63,18%

protergiaclub

Protergia Club: Ένας νέος κόσμος γεμάτος προνόμια

1 / 3