18.11.2025 10:38

Νέος Κόσμος: Τρεις προσαγωγές για το χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου οδηγού που έπεσε νεκρός σε τροχαίο – Στη ΓΑΔΑ ο φερόμενος ως δράστης

Σε τρεις προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία για το περιστατικό με το τροχαίο στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Ωστόσο, στο θύμα βρέθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι και η ΕΛΑΣ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως αυτό ήταν που προκάλεσε και τον θάνατό του (και πιθανόν προκάλεσε και την ανακοπή). Τα ακριβή αίτια θανάτου θα τα ξεκαθαρίσει σε κάθε περίπτωση ο ιατροδικαστής, ωστόσο την ίδια ώρα οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή δύο ατόμων που σχετίζονται με τους δύο δράστες της επίθεσης όπως και το αν η ανακοπή ήρθε πριν ή μετά το επεισόδιο.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Δευτέρας όταν δύο άτομα πάνω σε μια μηχανή, λογομάχησαν για άγνωστο λόγο με τον 58χρονο οδηγό ενός ΙΧ. Ενας από αυτούς, σύμφωνα με μαρτυρίες, γρονθοκόπησε τον 58χρονο άνδρα πριν αυτός πέσει με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα.

Αρχικά προσήχθησαν δύο φίλοι του οδηγού της μηχανής που ενεπλάκη στο περιστατικό, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και οδηγήθηκε κι αυτός στη ΓΑΔΑ.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στα Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της δολοφονημένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Φοινικούντα: Νέος γύρος ερευνών για τη διπλή δολοφονία – Η έφοδος και οι συμπληρωματικές καταθέσεις

Ηράκλειο: Πυροβολήθηκε με καραμπίνα την ώρα που… κοιμόταν στο κρεβάτι του!

