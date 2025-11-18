Ληστής για κλάματα στην Ηλεία – Μπούκαρε σε κατάστημα με… πετσέτα στο κεφάλι (video)

Η δράση ενός (σίγουρα)… ερασιτέχνη ληστή καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, ο οποίος μπούκαρε με κατσαβίδι σε καφέ ης Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών στη Μαραθιά Ηλείας, τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, με το κεφάλι του τυλιγμένο με μία πετσέτα.

Τα πλάνα από το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας θυμίζουν… κακογυρισμένη ταινία, με τον δράστη να εμφανίζεται εξαιρετικά… αδέξιος ακόμη και στο να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσίευσε το patrisnews.com., ο άνδρας φαίνεται να εισβάλει στο κατάστημα με το κεφάλι του τυλιγμένο με μια… πετσέτα. Στο χέρι του κρατά ένα κατσαβίδι, με το οποίο -όπως φαίνεται καθαρά, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί.

Αμέσως μετά, κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή και αρπάζει τα 70 ευρώ. Ωστόσο την ώρα που πάει να φύγει καθώς η πετσέτα… γλιστρά και πέφτει κάτω.

Ωστόσο, σχετικά ατάραχος, στην συνέχεια την ξαναβάζει στο κεφάλι του και βγαίνει από το κατάστημα.

Ομως οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ήλιδα προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίησή του και ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή των Σαβαλίων, όπου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 15 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν σχετίζεται με άλλες παρόμοιες πράξεις.

