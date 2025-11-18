Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος ότι χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό γιατί… του έκλεισε τον δρόμο – Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

Ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων για το τροχαίο στον Νέο Κόσμο, παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 58χρονο οδηγό μετά το περιστατικό την Δευτέρα. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο ακόμη άτομα και ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος προσπάθησε να αποκρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του.

Ο 29χρονος, αλβανικής καταγωγής, ήταν ένας από τους τρεις νεαρούς που διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο και όπως ομολόγησε, τον κτύπησε μέχρι θανάτου επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε στην ΕΡΤ πως «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη, ενώ οι μηχανές ήταν από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα».

«Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η αστυνομία καταδίωκε κάποιον» είπε και πρόσθεσε ότι «το αυτοκίνητο πέρασε δύο φορές από την οδό Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός ήταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου με δύο μηχανάκια και κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, σταμάτησαν και ένας από αυτούς άρχισε να τον ξυλοκοπεί. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές που αναφέρει πως ο εν λόγω δράστης έπιασε το κεφάλι του 58χρονου και να το χτύπησε αρκετές φορές στο τιμόνι.

Στο βίντεο του MEGA φαίνεται το άσπρο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος να προσπαθεί να ξεφύγει από τις δύο μηχανές που τον καταδιώκουν.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

