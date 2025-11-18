search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:50
ΕΛΛΑΔΑ

18.11.2025 14:32

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα των ψευτοεπενδυτών: Άνοιξαν έρευνες και για τα οικονομικά του Σπύρου Μαρτίκα

martikas andriotou 77- new

Στον Σπύρο Μαρτίκα και τα οικονομικά του, επεκτείνονται οι έρευνες σχετικά με το κύκλωμα των ψευτοεπενδυτών του καζίνο.

Ο Μαρτίκας αν και μέχρι τώρα φαίνεται να είναι ένα από τα θύματα που εξαπατήθηκαν από τα δήθεν επενδυτικά προγράμματα, τώρα ερευνάται από τις οικονομικές αρχές και ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ με αφορμή τις δηλώσεις του, για τα ποσά που είχε δώσει στους «επενδυτές», εξετάζει από πού προκύπτουν τα 720.000 που λέει ότι επένδυσε.

Ο ίδιος είπε στον ΑΝΤ1 ότι τα 50.000 ευρώ είναι από το Survivor που συμμετείχε και κέρδισε, άλλα τόσα από την πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου, 310.000 από ασφαλιστικά προγράμματα, 110.000 ευρώ από συγγενικό του πρόσωπο και 200.000 ευρώ από προμηθευτές οικογενειακών φαρμακείων.

Ολα αυτά θα ελεγχθούν από την ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύουν και αν πρόκειται για νόμιμες συναλλαγές. 

Ο Μαρτίκας ήταν αυτός που κατήγγειλε το κύκλωμα, λέγοντας ότι τον είχαν ξεγελάσει με τις επενδύσεις, αφού αρχικά του επέστρεφαν τα χρήματα που νόμιζε ότι επένδυε.

«Ζητούσαν αρχικά 50.000 ευρώ και τις πρώτες εβδομάδες σε πλήρωναν. Την Κυριακή έδιναν 55.000 ευρώ για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Μετά χρησιμοποιούσαν δικαιολογίες για να μην γίνουν αυτές οι πληρωμές» ανέφερε.

