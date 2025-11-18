Κηφισιά: Σύλληψη 34χρονης για κλοπές από καταστήματα της Αττικής – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, ρούχα και παπούτσια

Στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Κατηγορείται ότι έχει διαπράξει τουλάχιστον 15 κλοπές από καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης, ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας.

Συνολικά, η λεία της υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η δράση της 34χρονης ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο και έκτοτε έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη.

Η σύλληψη της 34χρονης έγινε την περασμένη Τρίτη στην Κηφισιά, λίγα λεπτά αφού είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει ρούχα μεγάλης αξίας από κατάστημα ένδυσης της περιοχής.

Κατά τη σύλληψή της, στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

Η 34χρονη, αφού εισερχόταν στα καταστήματα, περιεργαζόταν τα προϊόντα που είχε βάλει στο μάτι προφασιζόμενη ενδιαφέρον για την αγορά τους και στη συνέχεια τα αφαιρούσε τοποθετώντας τα, είτε κάτω από τα ρούχα της, είτε σε τσάντα που είχε μαζί της.

Σε έρευνα στο όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την προσέγγιση και αποχώρηση από τα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τάμπλετ,

κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψής της για τα ίδια αδικήματα.

Διαβάστε επίσης:

«Εξωστρεφής»: Ο Δήμος Αθήνας επαναλειτουργεί το κυλικείο στου Στρέφη – «Με κοινωνικό πρόσημο» λέει ο Χάρης Δούκας

Βορίζια: Προφυλακίστηκε ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης – Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του (video)

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού αναμένονται καταιγίδες και βροχές